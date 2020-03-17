17 марта 2020, 07:51
Рыбаки подорвались на самодельной бомбе под Смоленском. Их увезли в больницу
Самодельная бомба взорвалась в поселке в Смоленской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пострадали четыре человека, которые сами ее и сделали.
По данным агентства, четыре рыбака сделали взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. «Бомба» получилась нестабильная и сдетонировала прямо в руках у мужчин.
Все четыре человека, которым примерно 40 лет, получили ожоги и ранения.
В МВД «Интерфаксу» не подтвердили факт взрыва, но сообщили, что на место выехала опергруппа, началась проверка.
По данным Telegram-канала «112», все произошло в деревне Раковка. Мужчины хотели при помощи самодельной взрывчатки глушить рыбу. Сейчас горе-рыбаки находятся в больнице, у всех серьезные травмы.