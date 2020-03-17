Рыбаки подорвались на самодельной бомбе под Смоленском. Их увезли в больницу

По данным агентства, четыре рыбака сделали взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. «Бомба» получилась нестабильная и сдетонировала прямо в руках у мужчин.

Все четыре человека, которым примерно 40 лет, получили ожоги и ранения.

В МВД «Интерфаксу» не подтвердили факт взрыва, но сообщили, что на место выехала опергруппа, началась проверка.

По данным Telegram-канала «112», все произошло в деревне Раковка. Мужчины хотели при помощи самодельной взрывчатки глушить рыбу. Сейчас горе-рыбаки находятся в больнице, у всех серьезные травмы.