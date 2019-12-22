Рыбаки не поделили лед и устроили массовую драку в Приморье. Видео
Мужчина подъехал к рыбакам на катере на воздушной подушке, когда они рассаживались на льду и бурили лунки. Как пишет РИА «Восток-Медиа», сначала они решили, что к ним едут спасатели МЧС, но потом поняли, что на катере обычные рыбаки.
Мужчины на льду сделали замечание рулевому катера, но тот продолжил разъезжать, мешая ловить рыбу.
«Градус недовольства у рыбаков нарастал, и после очередного проигнорированного замечания толпа рыбаков пошла в сторону катера, чтобы разобраться в том, почему их слова остались без ответа. Подойдя к катеру, негодующие рыбаки почуяли крепкий запах спиртного, который исходил от рулевого», — говорится в сообщении.
Тогда вокруг катера собрались около 30 рыбаков, дело дошло до рукоприкладства. Один из свидетелей драки снял конфликт на видео.
Издание пишет, что после массовой драки водитель катера уехал.