Эксклюзив 17 февраля 2024, 18:54 Рыбаки-любители выловили труп мужчины на юго-востоке Москвы Источник «360»: рыбаки из Марьина вытащили труп мужчины из Москвы-реки

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Труп мужчины в одежде попался на удочку любителей подледного лова на Москве-реке. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, тело из воды подняли в столичном районе Марьино.

Собеседник добавил, что напуганные неожиданным «уловом» рыбаки вызвали на место спасателей и правоохранителей.

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Тело вытащили на берег. Полицейские уже установили личность утопленника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.