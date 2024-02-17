17 февраля 2024, 18:54
Рыбаки-любители выловили труп мужчины на юго-востоке Москвы
Источник «360»: рыбаки из Марьина вытащили труп мужчины из Москвы-реки
Труп мужчины в одежде попался на удочку любителей подледного лова на Москве-реке. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, тело из воды подняли в столичном районе Марьино.
Собеседник добавил, что напуганные неожиданным «уловом» рыбаки вызвали на место спасателей и правоохранителей.
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Тело вытащили на берег. Полицейские уже установили личность утопленника.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Москва
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