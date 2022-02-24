Рыбака, провалившегося под лед, вытащили в Приморье

Очевидцы вместе с сотрудниками МЧС спасли жизнь рыбаку из Владивостока, который провалился под лед. ЧП произошло в четверг, 24 февраля, на острове Русский, написало издание «Восток-Медиа».

Сотрудник МЧС по имени Александр увидел пожилого человека, который при помощи досок пытался вытащить рыбака на лед. Объединив усилия, мужчины достали веревки, связали их и бросили утопающему, сообщил сайт kp.ru.

«Потом еще подъехал рыбак, мы добавили его веревку. В итоге, остановили еще одного рыбака, потому что даже втроем не удавалось его вытянуть. Очень тяжело было. Лед рыхлый, мы тянем, а лед ломается», — рассказал Александр.

За 10 минут тонущего рыбка удалось поднять на поверхность льда. Для мужчины из-за переохлаждения и обморожения вызвали скорую помощь.