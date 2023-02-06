Происшествия 06 февраля 2023, 13:15 Рыбак задохнулся от угарного газа в палатке под Екатеринбургом

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Зимняя рыбалка закончилась смертью для мужчины в Заречном в Свердловской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.

Мужчина с приятелем поехали на зимнюю рыбалку, каждый установил себе по палатке, одна из которых отапливалась газовым оборудованием.

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В какой-то момент супруга мужчины не смогла связаться с мужем и позвонила его другу. Около пяти утра он заглянул в палатку и понял, что приятель мертв. Предположительно, он умер из-за отравления угарным газом.

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Точную причину смерти установит экспертизу. Отмечается, что у мужчины осталась жена и несовершеннолетний ребенок.