20 июля 2022, 16:44
Рыбак выпал из лодки и утонул в Саратовской области
Мужчина погиб во время рыбалки в Ровенском районе Саратовской области. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Мужчина отправился на Волгу в селе Приволжское. Вместе с приятелем они сели на лодку и поехали рыбачить. Однако в какой-то момент пожилой мужчина выпал из лодки. Знакомый не успел помочь своему приятелю.
На поиски тела отправились водолазы. Извлечь его из воды удалось на следующий день, написали «Дни.ру».