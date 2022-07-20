Рыбак выпал из лодки и утонул в Саратовской области

Мужчина погиб во время рыбалки в Ровенском районе Саратовской области. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мужчина отправился на Волгу в селе Приволжское. Вместе с приятелем они сели на лодку и поехали рыбачить. Однако в какой-то момент пожилой мужчина выпал из лодки. Знакомый не успел помочь своему приятелю.

На поиски тела отправились водолазы. Извлечь его из воды удалось на следующий день, написали «Дни.ру».