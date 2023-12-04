Происшествия 04 декабря 2023, 00:41 Рыбак в Приморье всю ночь бродил в носках по лесу после того, как его машина сгорела Рыбак в Приморье ночь ходил в носках на морозе после того, как его авто сгорело Freepik

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Рыбак в Приморском крае всю ночь ходил по лесу в носках после того, как загорелся его автомобиль. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Кавалеровского филиала краевого госучреждения «Примлес» Артем Колесник.

«Он поехал на рыбалку, у него загорелся автомобиль: ботинки сгорели, телефон. Он остался в носках на морозе. Ночью пытался выйти к зимовью, но, видимо, заблудился», — рассказал он.

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По словам Колесника, до ближайшего населенного пункта от места происшествия — 40 километров. Рыбак мог бы погибнуть, но повстречал сотрудников «Примлес». До этого мужчина пробыл на морозе примерно 15 часов. Почему его машина воспламенилась, рыбак не смог рассказать.

«Водитель и участковый лесничий хотели отвезти его в больницу, но он попросил, чтобы его довезли домой», — сказал Колесник.

Потом найденный приморец все-таки обратился к специалистам. Врачи оказали ему помощь и отпустили.

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