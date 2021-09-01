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    01 сентября 2021, 15:30

    Рыбак в Бурятии обнаружил на берегу полуразложившийся труп без конечностей

    Дарья Морозова

    Рыбак из Бурятии обнаружил на берегу водоема полуразложившийся труп без рук и головы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

    Труп был найден в 150 метрах от автодороги Таксимо — Северомуйск. Рыбак тут же вызвал полицию.

    После проведенной экспертизы специалисты сделали вывод, что человек погиб весной этого года. Более подробной информации пока нет.

    Следственный комитет начал проверку по данному происшествию.