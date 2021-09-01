01 сентября 2021, 15:30
Рыбак в Бурятии обнаружил на берегу полуразложившийся труп без конечностей
Рыбак из Бурятии обнаружил на берегу водоема полуразложившийся труп без рук и головы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.
Труп был найден в 150 метрах от автодороги Таксимо — Северомуйск. Рыбак тут же вызвал полицию.
После проведенной экспертизы специалисты сделали вывод, что человек погиб весной этого года. Более подробной информации пока нет.
Следственный комитет начал проверку по данному происшествию.