Рыбак утонул в Курганской области

Тело рыбака обнаружено в Курганской области. Мужчина утонул. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

«Щучанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела рыбака», — уточнили в ведомстве.

Позже стало известно, что мужчина ночью отправился проверять сети и не вернулся. По предварительным данным, он перед этим пил алкоголь. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.