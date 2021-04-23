Рыбак стал жертвой «селедочной лихорадки» на Сахалине

Пожилой рыбак погиб в Корсаковском районе Сахалинской области при вылове селедки, которая заполонила мелководье. Мужчина упал в воду и не смог из нее выбраться, сообщил РЕН ТВ.

Сельдь массово приплыла к берегам Сахалина вечером в среду. Десятки местных жителей отправились на рыбалку. Их охватила настоящая селедочная лихорадка. Рыбы пришло столько, что сахалинцы собирали ее целыми ведрами и даже голыми руками. Весь берег сейчас просто усыпан сельдью. Такого на Сахалине не наблюдали с середины прошлого века.

Но в пятницу утром один из рыбаков погиб. Мужчина упал в воду и не смог выбраться. Очевидцы, которые были поблизости, вытащили рыбака на берег и вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие врачи лишь констатировали смерть. В Корсаковской ЦРБ газете «Советский Сахалин» сообщили, что скорая действительно выезжала по вызову, но рыбака уже нельзя было спасти. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.

Ихтиолог Сергей Леонтьев ранее объяснил «360», что такой массовый наплыв сельди связан со вспышкой ее численности. Такое поведение рыбы наблюдают и в других частых мира. Он заверил, что это безопасно, а рыба, которую выбрасывает на берег, пригодна для приготовления.