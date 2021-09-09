Рыбак пропал в Надымском районе Ямала пять дней назад

В Надымском районе ЯНАО во время рыбалки исчез мужчина 1972 года рождения. Он не выходит на связь с родственниками уже пятые сутки, рассказало издание «Ямал-Медиа».

Место, где пропал рыбак, называется станция Озерная. Об исчезновении мужчины сообщил его товарищ, который находился неподалеку и также рыбачил. По словам свидетеля, мужчина просто в какой-то момент исчез из виду.

Поисками ямальца занимаются сотрудники службы «Ямалспас». С недавнего времени к операции подключились водолазы. Сведений об его обнаружении пока не поступало.