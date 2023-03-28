Происшествия 28 марта 2023, 15:05 Рыбак получил инсульт, находясь на судне в Охотском море

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В Магаданской области спасатели эвакуировали с судна рыбака, который, находясь на службе в Охотском море, получил инсульт. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Для спасательной операции пришлось задействовать вертолет.

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«Для подъема пациента с палубы на борт воздушного судна были использованы специальная корзина и бортовая лебедка», — говорится в сообщении ведомства.

Пациента доставили в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения. О его состоянии неизвестно.