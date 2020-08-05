Рыбак не смог справиться с огромной рыбой и утонул

Мужчина поймал большую рыбу на крючок. Из-за этого он потерял равновесие и полетел в воду. Самостоятельно выбраться из воды у рыбака не вышло. Через несколько часов его тело нашли спасатели.

Ранее на Дальнем Востоке на территории заповедника «Командорский» обнаружили большеголового алепизавра. Это глубоководный монстр, длина которого достигает двух метров. Зубастую рыбу нашли на берегу острова Беринга.

Отмечается, что алепизавр преимущественно обитает в тропических и субтропических зонах, но летом он заходит в воды России и доплывает до Дальнего Востока. У рыбы есть клыки и она предпочитает питаться головоногими и ракообразными, а также лососевыми рыбами.

Также стало известно, что индийские рыбаки случайно выловили ската, вес которого равен 800 кг. Это произошло рядом с границей между штатами Западная Бенгалия и Одиша (Орисса). Свой улов рыбаки продали на аукционе за 50 тысяч рупий (примерно 50 тысяч рублей).