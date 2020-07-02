Рыбак на Камчатке пострадал после нападения медведя
Об этом на своей странице в Instagram сообщило краевое Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
Хищник сильно изувечил рыбака. Тот получил серьезные травмы спины, рук и ног. Его госпитализировали в Елизовскую районную больницу.
«Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги», — уточнили в ведомстве.
Теперь медведя ищут и хотят убить. Местных жителей попросили в ближайшее время не ходить в опасное место. Если кто-то все же решиться пойти в лес, то нужно быть крайне аккуратным и иметь при себе средства защиты.
Тем временем в Италии топтыгу приговорили к смертной казни за нападение на людей. Зверь чуть не загрыз мужчину и его сына. Все произошло на севере страны.
Туристы наткнулись на хищника во время прогулки. Он попытался укусить 28-летнего парня. После этого отец парня попытался отогнать животное.