Происшествия 30 декабря 2023, 16:32 «Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций РИА «Новости»

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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» (РДК)* в перечень террористических организаций, запрещенных на территории страны. Скорректированный список опубликовала «Российская газета».

Боевики РДК* — в основном россияне, однако сражаются на стороне ВСУ. Как рассказали изданию в центре общественных связей ФСБ России, террористы убили двух мирных жителей в Брянской области и ранили еще двоих, а кроме того, занимались мародерством.

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Второй Западный окружной военный суд признал организацию террористической еще 16 ноября. В силу решение вступило 2 декабря. Лидера РДК, 39-летнего Дениса Капустина** приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.

* "Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

*** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.