Происшествия 30 июля 2023, 12:26 «Русская община» помогла в Балашихе супругам, которым угрожали ножом Объединение «Русская община» заступилось в Балашихе за супругов, которым угрожали ножом

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Представители «Русской общины» вместе с братскими организациями заступились в Балашихе за супругов, которым угрожали ножом. Новость о происшествии и кадры с места появились в Telegram-канале объединения.

Сообщается, что в одном из дворов таксист перегородил машиной дорогу и грубо отреагировал на замечание молодой женщины освободить проезд. За нее вступился муж, но к водителю тоже «пришла подмога», и завязалась драка. Мужа ударили в лицо, а также ему начали угрожать. Один из агрессоров, в кармане которого был «предмет, похожий на нож», пообещал «разрезать» мужчину.

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«К счастью, неравнодушные русские люди отреагировали мгновенно и оперативно собрались на месте событий, чтобы поддержать пострадавших», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшие сбежали, но силовики нашли их квартиру и выяснили номера телефонов.

На видео молодая женщина, которой нагрубил таксист, поблагодарила «Русскую общину» и ее друзей за помощь.