«Руку отдай, идиот». Водитель автобуса в Бутове зажал пассажира в дверях

Водитель автобуса в Бутове зажал дверьми руку одного из пассажиров и не пожелал отпускать. Видео показал Telegram-канал «Мослента».

На кадрах видно, что мужчина находится в салоне, а его рука зажата двухстворчатой дверью. Несмотря на просьбы открыть дверь, водитель продолжил дальнейшее движение по маршруту.

«Руку отдай, идиот. У меня там дети остались, коляска с грудным ребенком», — заявил водителю пострадавший.

«Мосгортранс» ответил на запрос РИА «Новости», что происшествие произошло в Щербинке на 228-м маршруте. В результате проведенной внутренней проверки водителя уволили.

«По результатам проведенной проверки водитель уволен. Такие действия водителя автобуса недопустимы», — сообщили в «Мосгортрансе».

Ранее в Сети появилось видео с допросом водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в поселке Развилка Московской области. После этого он скрылся с места ДТП.