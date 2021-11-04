Руководство «Заполярья» погибло при крушении Ан-12 под Иркутском

Среди тех, кто находился на борту самолета Ан-12, накануне потерпевшего крушение в Иркутской области, было руководство транспортной авиакомпании «Заполярье». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, передало РИА «Новости».

На самолете Ан-12 находились генеральный директор «Заполярья» Юрий Володин и первый замгендиректора компании Олег Вишнев. Имена этих двух погибших стали известны только в четверг, отметил губернатор Иркутской области. Таким образом, при крушении Ан-12 погибли девять человек, а не семь, как предполагалось накануне.

На месте крушения Ан-12 нашли два бортовых самописца.

Самолет, принадлежащий белорусской авиакомпании «Гродно», в среду пропал с радаров на подлете к Иркутску. Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после доставки продуктов на Чукотку. Вскоре стало известно, что самолет разбился. Он потерпел катастрофу недалеко от поселка Пивовариха. На борту находилось пять членов экипажа и четверо сопровождающих. Все погибли. Среди них были россияне, белорусы и украинцы. По факту катастрофы СК завел дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.