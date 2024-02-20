Происшествия 20 февраля 2024, 13:00 Руководство Всероссийского общества глухих задержали в Москве Сотрудники МВД задержали руководство Всероссийского общества глухих в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники Министерства внутренних дел задержали руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Среди задержанных оказались президент Станислав Иванов, его заместители Евгений Безруков и Венера Гаулстон, ассистент президента Михаил Брагин, а также бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие сотрудники организации.

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Задержания сотрудников центрального аппарата не повлияло на работу организации, добавили в пресс-службе.

«В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме», — отметили в ВОГ.

В марте 2023 года предыдущего руководителя организации, Валерия Рухледева, признали виновным в присвоении средств организации на сумму свыше 50 миллионов рублей. Ему дали семь лет колонии.

В конце января участники форума глухих в Москве пожаловались на приглашенного блогера-трансгендера. Спикер рассказал не о трудностях жизни и ведении соцсетей, а о своей операции по смене пола.