18 августа 2021, 14:48
Руководство шадринской школы понесет ответственность за травму вахтера
Руководство школы № 13 в Шадринске Курганской области понесет ответственность за травму, которую получил сотрудник. Он выполнял ремонтные работы на территории школы, написало Ura.ru.
Руководство школы дало распоряжение вахтеру провести ремонтные работы на территории, рассказали в Гострудинспекции региона. Однако специального оборудования ему не предоставили.
«При выполнении указанной работы использовались неинвентарные средства подмащивания (неинвентарные леса, лавочки). Вахтер оступился и упал на асфальт, получив тяжелую травму», — пояснили в ведомстве.
Виновных собираются привлечь к административной ответственности.