Руководство шадринской школы понесет ответственность за травму вахтера

Руководство школы № 13 в Шадринске Курганской области понесет ответственность за травму, которую получил сотрудник. Он выполнял ремонтные работы на территории школы, написало Ura.ru.

Руководство школы дало распоряжение вахтеру провести ремонтные работы на территории, рассказали в Гострудинспекции региона. Однако специального оборудования ему не предоставили. «При выполнении указанной работы использовались неинвентарные средства подмащивания (неинвентарные леса, лавочки). Вахтер оступился и упал на асфальт, получив тяжелую травму», — пояснили в ведомстве. Виновных собираются привлечь к административной ответственности.