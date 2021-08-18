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    18 августа 2021, 14:48

    Руководство шадринской школы понесет ответственность за травму вахтера

    Полина Гребенщикова

    Руководство школы № 13 в Шадринске Курганской области понесет ответственность за травму, которую получил сотрудник. Он выполнял ремонтные работы на территории школы, написало Ura.ru.

    Руководство шадринской школы понесет ответственность за травму вахтера

    Руководство школы дало распоряжение вахтеру провести ремонтные работы на территории, рассказали в Гострудинспекции региона. Однако специального оборудования ему не предоставили.

    «При выполнении указанной работы использовались неинвентарные средства подмащивания (неинвентарные леса, лавочки). Вахтер оступился и упал на асфальт, получив тяжелую травму», — пояснили в ведомстве.

    Виновных собираются привлечь к административной ответственности.