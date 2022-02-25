Руководителей строительных компаний в Башкирии будут судить за смерть подростков

Руководителей трех строительных компаний будут судить за смерть двух подростков в Башкирии. В доме, который строили компании, юноша и девушка отравились угарным газом, написал Msket.ru.

Это произошло в начале 2020 года в городе Бирск. Молодого человека 18 лет и его 14-летнюю подругу обнаружили в квартире. Парень был уже мертв, девушка умерла позже в больнице.

По версии следствия, дом, в котором находились подростки, был построен с нарушениями — там не работала вытяжка, пояснил сайт kp.ru.