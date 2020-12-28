Руководитель выстрелил в подчиненного за отказ работать свыше нормы

Житель Москвы написал заявление в полицию в воскресенье, 27 декабря. Пострадавший заявил, что начальник избил его и выстрелил в лицо. Причиной этого стало то, что мужчина отказался трудиться ночью после окончания рабочей смены в свой выходной день, пишет «Газета.ru».

Отмечается, что потерпевший обратился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом носа и химический ожог глаз. В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося.