Эксклюзив 01 декабря 2022, 19:00 Волгоградская компания поможет деньгами сотруднице, ребенок которой погиб при взрыве автомобиля Глава волгоградской компании «Газовик»: женщине обязательно помогут деньгами Телеканал "360"

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Глава волгоградской компании «Газовик», муж сотрудницы которой пострадал, а ребенок погиб при взрыве автомобиля, заверил, что женщину обеспечат компенсацией, как только установят обстоятельства произошедшего. Об этом он рассказал каналу «360».

По словам Евгения, его сотрудница, Наталья Ширяшкина, — «добрый и отзывчивый человек <…> веселый, позитивный, компанейский». Произошедшее точно никак не связано с ее профессиональной деятельностью. Никакого отношения к газовым баллонам, заявило начальство, она не имела.

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Там были портативные баллоны — кислородные маленькие и ацетиленовые. Они используются для сварки и сварочных работ.

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Скорее всего, это связано с работой мужа Ширяшкиной — он работал сварщиком, выполнял ремонт и монтаж оборудования как слесарь.

Женщина в данный момент не в состоянии комментировать произошедшее.

Утром в четверг в результате взрыва сгорели четыре машины. В одном из автомобилей находились мужчина и трехлетний ребенок. Мужчина госпитализирован. В багажнике были два ацетиленовых баллона.