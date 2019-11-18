Руководитель УВД по мосметро подал рапорт об отставке. Это не связано со стрельбой на «Рязанском проспекте»

«Он просто идет на пенсию», — рассказали «360».

Полицейского задержали после перестрелки у метро «Рязанский проспект» Подробнее

Источник «Интерфакса» также подтвердил, что рапорт об отставке не связан со стрельбой в метро.

58-летний Николай Савченко служит в органах внутренних дел с 1981 года. Он окончил Московскую специальную среднюю школу милиции и Высшую юридическую заочную школу МВД.

На пост руководителя УВД на московском метрополитене был назначен в 2011 году. Имеет государственные и ведомственные награды.