Руководитель УВД по мосметро подал рапорт об отставке. Это не связано со стрельбой на «Рязанском проспекте»
Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке. Как сообщил ТАСС, Николая Савченко уволили после стрельбы на станции «Рязанский проспект», когда полицейский открыл огонь по коллегам из отдела собственной безопасности, однако источники «360» опровергли эту информацию.
«Он просто идет на пенсию», — рассказали «360».
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Источник «Интерфакса» также подтвердил, что рапорт об отставке не связан со стрельбой в метро.
58-летний Николай Савченко служит в органах внутренних дел с 1981 года. Он окончил Московскую специальную среднюю школу милиции и Высшую юридическую заочную школу МВД.
На пост руководителя УВД на московском метрополитене был назначен в 2011 году. Имеет государственные и ведомственные награды.