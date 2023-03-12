Эксклюзив 12 марта 2023, 19:46 «Рука посечена, кровь идет». Жительница Донецка рассказала об обстреле со стороны ВСУ Видео «360»: жительница Донецка пострадала в результате обстрела украинскими военными

Читать 360tv в

Утром 12 марта украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк. Один из снарядов угодил в жилой частный дом, его хозяйка получила ранения. Корреспондент «360» Елена Кононова побывала на месте происшествия и пообщалась с местными жителями.

Сейчас в доме пострадавшей зияет огромная дыра — результат утренней атаки ВСУ из РСЗО HIMARS. Хозяйка чудом выжила, помощь ей оказала бригада скорой помощи, а после ее забрала к себе подруга дочери.

Реклама

«Приехала скорая, и только потом она (пострадавшая — прим. ред.) начала осознавать, что происходит. И то не до конца», — рассказала Юлия.

Реклама

Девушка уже забрала раненую к себе, туда же перевезут вещи — люди боятся, что украинские военные вновь ударят по дому.

«Хозяйка дома была в спальне. Проснулась от того, что задыхалась. А потом поняла — рука посечена, кровь идет. Еле-еле дошла до выхода», — добавила собеседница.

Юлия добавила, что живет в полукилометре от разрушенного снарядом дома. Взрыв ощутили даже там — от стен отошла штукатурка.

ВСУ выпустили по столице ДНР шесть ракет утром 12 марта. Атаку вели со стороны населенного пункта Орловка.