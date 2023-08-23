Происшествия 23 августа 2023, 20:57 Рухнувший в Тверской области бизнес-джет пропал с радаров на высоте почти 9 километров Shot: рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров на высоте 8,5 километра Телеканал «360»

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Потерпевший крушение в Тверской области бизнес-джет пропал с радаров на высоте 8500 метров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Скорость частного самолета Embraer Legacy составляла порядка 950 километров в час.

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«Перед крушением местные жители слышали несколько громких хлопков», — подчеркнули в публикации.

Бизнес-джет совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург, но потерпел крушение в районе населенного пункта Куженкино Бологовском районе Тверской области. В самолете летели 10 человек, в том числе три члена экипажа. Предварительно, все находившиеся на борту люди скончались. Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели нашли тела восьми погибших.

Предположительно, самолет принадлежал основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. По данным Росавиации, в бизнес-джете мог лететь сам предприниматель. Фамилия Пригожина числилась в списках пассажиров.

На место крушения самолета прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он взял на свой контроль ситуацию с падением Embraer Legacy.