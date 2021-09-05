Рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность Курильского озера вертолет Ми-8, который рухнул в воду 12 августа. Он находился на 110-метровой глубине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В конце августа вертолет подняли со дна на 40 метров и закрепили понтонами, чтобы потом подтащить его ближе к берегу.

На кадрах, которые опубликовало агентство, видно, что фюзеляж воздушного судна поврежден, а лопасти винта обломаны.

Туристический вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выжить. Они смогли выбраться из вертолета через образовавшееся после удара об воду отверстие и выплыли с девятиметровой глубины. Восемь человек погибли, их тела достали из озера 18 августа.

После крушения Ми-8 завели уголовное дело. Специалисты пока не установили точную причину авиакатастрофы.