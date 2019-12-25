Рухнувший в Эвенкии вертолет Ми-8 перевозил сотрудников «Славнефти»

«В причинах жесткой посадки разбирается созданная комиссия. Заказчиком рейса является компания „Славнефть“», — рассказали в ведомстве. 25 декабря вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа», перевозивший нефтяников-вахтовиков из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение, попал в снежный вихрь.

В результате этого винтокрылая машина совершила жесткую посадку. На борту вертолета находились 24 человека, включая трех членов экипажа. Во время аварии Ми-8 получил повреждения хвостовой балки и винта. Пострадали шесть человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи сейчас оперируют двух раненых. МЧС объявило в регионе режим ЧС из-за инцидента. В региональном главке спасательного ведомства объявили сбор оперативного штаба.

«Славнефть» — это российская нефтяная компания, которая по уровню нефтедобычи занимает восьмое место в стране. Ее основали в 1994 году как совместное российско-белорусское предприятие.