Эксклюзив 25 ноября 2022, 10:56 Рухнувший после ДТП фонарный столб перекрыл две полосы на проспекте Андропова в Москве Источник «360»: Mercedes снес фонарный столб на проспекте Андропова в Москве РИА «Новости»

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Mercedes протаранил фонарный столб на пересечении проспекта Андропова и Комсомольского проспекта в Москве, сообщил источник «360». В результате столкновения столб рухнул на проезжую часть, затруднив движение по двум полосам и оборвав провода.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек, находившийся в иномарке. Его заблокировало в салоне, уточнил собеседник «360».

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Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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