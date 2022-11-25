25 ноября 2022, 10:56
Рухнувший после ДТП фонарный столб перекрыл две полосы на проспекте Андропова в Москве
Источник «360»: Mercedes снес фонарный столб на проспекте Андропова в Москве
Mercedes протаранил фонарный столб на пересечении проспекта Андропова и Комсомольского проспекта в Москве, сообщил источник «360». В результате столкновения столб рухнул на проезжую часть, затруднив движение по двум полосам и оборвав провода.
По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек, находившийся в иномарке. Его заблокировало в салоне, уточнил собеседник «360».
Реклама
Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама