03 октября 2020, 18:29
Рухнувшие стелажи насмерть придавили посетителя магазина в Бразилии. Видео
Стеллажи с товаром рухнули в гипермаркете на северо-востоке Бразилии. Само происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, а его последствия засняли очевидцы, сообщили местные СМИ.
ЧП случилось вечером 2 октября. На кадрах видно, как одна из многотонных конструкций покачнулась и упала на бок. Еще несколько стеллажей повалились по принципу домино.
Покупатели и персонал магазина заметили надвигающуюся опасность и разбежались. Тем не менее пострадали пять человек, один из них умер от полученных травм.
Полицейские выясняют причины ЧП.