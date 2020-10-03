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    03 октября 2020, 18:29

    Рухнувшие стелажи насмерть придавили посетителя магазина в Бразилии. Видео

    Алена Макаренко

    Стеллажи с товаром рухнули в гипермаркете на северо-востоке Бразилии. Само происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, а его последствия засняли очевидцы, сообщили местные СМИ.

    ЧП случилось вечером 2 октября. На кадрах видно, как одна из многотонных конструкций покачнулась и упала на бок. Еще несколько стеллажей повалились по принципу домино.

    Покупатели и персонал магазина заметили надвигающуюся опасность и разбежались. Тем не менее пострадали пять человек, один из них умер от полученных травм.

    Полицейские выясняют причины ЧП.

    Новости SMI.FM