Рухнувшие стелажи насмерть придавили посетителя магазина в Бразилии. Видео

ЧП случилось вечером 2 октября. На кадрах видно, как одна из многотонных конструкций покачнулась и упала на бок. Еще несколько стеллажей повалились по принципу домино.

Покупатели и персонал магазина заметили надвигающуюся опасность и разбежались. Тем не менее пострадали пять человек, один из них умер от полученных травм.

Полицейские выясняют причины ЧП.