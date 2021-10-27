Рухнувшее от ветра дерево задавило насмерть младенца в коляске в Подмосковье

В Талдоме из-за сильного ветра дерево рухнуло на коляску с младенцем. Девочку 2020 года рождения успели привезти в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

О гибели ребенка сообщила прокуратура Московской области. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 22 октября. По факту инцидента идет проверка. Сотрудники выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Также они дадут оценку исполнению требований федерального законодательства. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Газета.ru» сообщала о гибели 11-месячного ребенка, коляску с которым сбил скоростной поезд «Сапсан» в Ленобласти. По предварительным данным, его мать с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего младенца госпитализировали, но он умер.