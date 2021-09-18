Рухнувшая стена пятиэтажки в Казани раздавила рабочего насмерть

Рабочий в Казани погиб во время демонтажа расселенного пятиэтажного дома. ЧП произошло на улице Лагерная, сообщил «Татар-информ».

По данным издания, один из рабочих, который проводил демонтаж, получил перелом ноги. Его доставили в больницу. Его коллега оказался под завалами, когда прибывшие спасатели его извлекли мужчину, он был мертв.

Причина происшествия будет установлена в ходе проверки. В частности, надзорным ведомствам нужно будет выяснить правила соблюдения безопасности на объекте.