17 января 2023, 21:44
Рухнувшая штукатурка чуть не убила новорожденную девочку в Пушкино
Источник «360»: потолок рухнул на новорожденного ребенка в Пушкино
Новорожденная девочка чуть не погибла под обломками рухнувшего потолка. Инцидент произошел 16 января в четырехэтажном доме в микрорайоне Росхмель поселка Ашукино Пушкинского городского округа, сообщил источник «360».
Мать пострадавшей девочки рассказала, что происшествие случилось в съемной квартире. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации ребенка в больницу, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
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Врачи диагностировали у новорожденной ссадины мягких тканей. Следователи организовали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Правоохранители провели осмотр места происшествия, а также истребовали документы из управляющей компании. Местонахождение собственника квартиры устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пушкинская городская прокуратура также взяла проверку под свой контроль.
Дети
Следственный комитет России
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