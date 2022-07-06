Рухнул мост в Благовещенске. Минтранс объяснил ЧП аномальной жарой

Строящийся мост через Зею обрушился в Благовещенске. Никто не пострадал, работы продолжились. Пресс-служба Минтранса Амурской области назвала в своем Теlеgrаm-канале причину происшествия — из-за аномальной жары расширился металл.

Никто не пострадал

На строительной площадке нового автомобильного моста через Зею во время надвижки пролетного строения сместились временные металлоконструкции накаточных устройств. Никто не пострадал.

«Причиной смещения стало расширение металла из-за аномально высокой температуры воздуха», — объяснили в пресс-службе Минтранса.

По словам чиновников, меры приняли оперативно и смещение не повлияло на конструкции моста. Работа на объекте продолжается в штатном режиме.

Мост откроют в 2023 году

Жители Благовещенска выложили в интернет видео, на котором огромная конструкция пролета будущего моста нависает над серединой реки и качается. На обратном берегу — промежуточные опоры. Оказалось, незадолго до этого часть конструкции рухнула.

Зейский мост, по информации властей, возводят с июня 2020 года на замену старому, который построили в 1981 году. Он состоит из 23 опор, строительство идет одновременно с двух берегов. В июне подрядчик отчитался о завершении бетонных работ на русловых и пойменных опорах, их обустройстве для надвижки и установки пролетного строения на опорные части. Открыть его планируют в 2023 году.

По информации Telegram-канала Amur Mash, на строительство моста через Зею потратили почти 20 миллиардов рублей.