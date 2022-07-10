«Рухнул и начал заполняться водой». Москвич оказался заложником лифта в ЖК «Царицыно»

Неприятная ситуация произошла с жителем одного из домов жилого комплекса «Царицыно» по улице Радиальной. Местный житель Михаил вышел из квартиры на тренировку и отправился в лифт, чтобы добраться до автомобиля на подземной парковке, но кабина вдруг рухнула вниз, а мужчину начала заливать вода.

«Что с лифтом случилось, понятия не имею. Со второго этажа он сорвался вниз. Я утром собрался на тренировку, все было нормально. Машина у меня стоит на подземной парковке, минус второй этаж. Через несколько секунд лифт начал ускоряться, пролетел минус второй этаж и в кабину хлынула вода, она мне по щиколотку дошла», — рассказал он.

По словам Михаила, он сразу попытался связаться с диспетчером, в ответ на его просьбы о помощи тот сообщил, что направил ремонтную бригаду на место.

«Диспетчер трижды обещал, что кто-то придет, потом опять тишина. Все в течение часа было. Потом на повышенных тонах стал кричать, звать на помощь. Дозвонился до диспетчера, она спрашивает, мол, кто-то приходил? Оказывается, приходил какой-то механик и все хорошо. Ну а как хорошо, я тут сижу, вода до щиколоток дошла. Хорошо, что я один был», — продолжил рассказ мужчина.

Михаил признался, что вскоре понял, что механик не пришел спасти его. Затем он услышал работу параллельного лифта и стал звать на помощь.

«Женщина откликнулась, спросила, в чем дело, — объяснил. Она куда-то сбегала, кому-то звонила, что-то сделала. Лифт поднялся на первый этаж и створки на треть приоткрылись, я и вышел», — заявил пленник.

Сам Михаил заявил, что не собирается подавать жалобу на управляющую компанию.

«Я несклочный человек и понимаю, что ни к чему не приведет. Потрачу время и нервы, это бессмысленно. Лифт не в первый раз останавливается, по тому, как службы реагируют, все понятно. Я ходил туда по другим вопросам, это мне дало основания полагать, что никто ничего не сделает», — заключил он.