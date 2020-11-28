«Ругалась матом и хамила». В детском клубе Петербурга рассказали о визите женщины с банкой пороха

Жительница Санкт-Петербурга принесла в детский спортивный клуб «Кедр» на проспекте Ударников банку с порохом и пыталась прорваться в раздевалку. Но сотрудники заведения не пустили странную визитершу и вызвали на место полицию.

Как рассказал «360» сотрудник клуба, визит странной женщины произошел в минувшую пятницу, 27 ноября.

«Она пыталась вырваться, но ее остановили и вызвали полицию. Ругалась матом, пыталась хамить, вроде была пьяная», — уточнил собеседник.

По его словам, банку, на дне которой был порох, она выкинула в урну около подъезда, когда выходила из него. Именно там сосуд со взрывчатым веществом и нашли полицейские. Владелицу банки правоохранители задержали чуть позднее. В результате странного визита никто не пострадал, а дети женщину даже не увидели.

Как сообщила «Фонтанка», скандалистка пыталась пронести в детский клуб «Бездымный охотничий порох „Сокол“». После задержания в отношении женщины составили протокол за мелкое хулиганство. По данным издания, официально она нигде не работает, а раньше занимала должность директора компании по производству изделий из недрагоценных металлов.

Очевидец происшествия рассказал сайту 78.ru, что это далеко не первый визит этой дамы. Она уже несколько раз приходила в клуб и пыталась пообщаться с детьми. Но ни разу не устраивала сцен, как это было в последний визит.

Рецидив странности

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что раньше за этой женщиной тоже замечали странные выходки. Она гуляла по улицам в полуголом виде, пропадала на несколько дней, и ее находили поисковики. Но угроз в адрес детей пока еще не было.

«Невские новости» пообщались с соседкой по дому несостоявшейся взрывательницы. По словам девушки, неадекватное поведение у женщины началось полтора месяца назад, после того как от нее ушел мужчина, с которым она прожила 10 лет. Она плохо пережила разрыв и ударилась во все тяжкие.

По словам собеседницы издания, теперь к женщине постоянно ходят различные мужчины. Иногда визиты заканчиваются ночными скандалами прямо на лестничной клетке.

«Мешает спать, будит, дерутся они в подъезде постоянно. Раскидывает помои на площадке, битую посуду», — рассказала собеседница издания.

Найти управу на шумную соседку жители дома пока не могут. Успокоить ее самостоятельно они боятся, потому что женщина агрессивная и уже не раз это демонстрировала.

«Она у нас набросилась на дворников — ее напрягал пылесос, которым они убирают листья. Полицию не вызывали, не прибегали к этому, но уже на грани. Мы устали от постоянного шума», — пожаловалась девушка.

Она отметила, что от ночных криков в подъезде просыпаются дети. Жители хотели уже писать жалобу председателю дома, но пока никаких мер так и не приняли.