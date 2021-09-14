Залезших на звезду главного здания МГУ руферов задержали

Столичные полицейские задержали молодых людей, которые забрались на звезду главного корпуса МГУ. Четырем руферам грозит административный арест на срок до 15 суток.

Сотрудники полиции составили на задержанных административные протоколы, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Полицейские задержали четверых руферов, которые в День города залезли на звезду Главного здания МГУ», — уточнил собеседник агентства.

Он уточнил, что высота шпиля корпуса университета составляет 26 метров.

На руферов составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Молодых людей отпустили. Им могут выписать штраф или отправить под административный арест на срок до 15 суток.

Один из побывавших на звезде главного здания МГУ ранее заявил, что на шпиль забрались около 20 человек.