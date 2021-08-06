Руферов сняли с крыши Эрмитажа в Петербурге

Бойцы Росгвардии задержали двух руферов на крыше Государственного Эрмитажа. Как сообщили в пресс-службе городского управления ведомства, двое неизвестных проникли на кровлю музея в ночь на пятницу, 6 августа

Руферов заметил охранник через систему видеонаблюдения. Обеспокоенный мужчина нажал тревожную кнопку, чтобы вызвать бойцов Росгвардии. Любителей прогулок по крышам задержали около 04:43 и передали сотрудникам полиции. Зачем руферы залезли на крышу дворца выяснят специалисты правоохранительных органов.