Происшествия 04 августа 2023, 18:05 РУДН проверит сообщения о домогательствах преподавателя к студентке в Москве Сообщения о домогательствах преподавателя РУДН к студентке проверит администрация вуза РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский университет дружбы народов (РУДН) проведет проверку после сообщений, которые, предположительно, поступали одной из студенток от преподавателя вуза. Девушка утверждает, что мужчина домогался ее, однако администрация вуза не располагает такой информацией. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу РУДН.

По данным вуза, в деканат не поступало подобных обращений ни анонимно, ни лично. В институте подчеркнули, что девушка утверждает, что преподаватель читает лекции по дисциплинам «Политология» и «Теория международных отношений», однако это не так. Данные дисциплины ведет другой человек.

Реклама

Кроме этого, администрация высказала мнение, что по переписке из соцсетей неясно, кто, кому и когда направлял письмо. Однако вуз проведет проверку по этому инциденту.

О произошедшем стало известно сегодня, 4 августа. Telegram-канал «Осторожно, Москва» обнародовал переписку студентки и ее письменное обращение в деканат с просьбой принять меры в отношении преподавателя.

Ранее учителя физкультуры уволили после издевательств над подростком в детском лагере на Камчатке.