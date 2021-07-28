Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга возле Ижорского пруда нашли ручную гранату. На место обнаружения находки сразу же выехали специалисты. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что граната принадлежит периоду Великой Отечественной войны. Такие находки представляют опасность для граждан. При обнаружении боеприпаса сначала нужно вызвать специалистов, чтобы они его обезвредили. Ранее опасные предметы военных времен находили в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Неразорвавшиеся снаряды успешно обезвредили.