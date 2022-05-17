Ручной медвежонок покусал девушку в Чечне

Туристка в Грозном собиралась сфотографироваться с ручным медвежонком, но тот покусал ее. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пострадавшая рассказала, что гуляла в Грозном, где ей предложили сфотографироваться с животными. Она выбрала медвежонка и взяла его на руки. Сначала животное облизывало ее лицо, а потом сильно укусило за подбородок. В итоге пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Девушка обратилась в полицию. Следственный комитет Чечни проведет проверку произошедшего.