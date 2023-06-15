Происшествия 15 июня 2023, 02:50 «Рубашка и брюки с кусками мяса». Рыбак из Екатеринбурга выловил мешок с останками непонятного существа E1: екатеринбуржец выловил из реки мешок в форме человеческого тела, но с трупом животного Freepik

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В поселке Палкино в одном из районов Екатеринбурга местный житель выловил из водоема черный мешок, в котором, как ему показалось, было тело человека. Об этом сообщило местное издание E1.ru. Следователи и полицейские, исследовав странную находку, заявили, что в пакете были не человеческие останки, а фрагменты туши животного, имитирующего фигуру человека.

«В найденном черном полиэтиленовом мешке находились брюки и рубашка, сшитые нитками, а внутри них — куски мяса животного. Вместо головы человека — кусок окорока», — рассказали в местном отделении полиции и добавили, что все это было замотано скотчем.

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Также, по словам жителей поселка, «труп» замотали в одеяло, будто его откуда-то привезли.

«Выловили труп. Кистей рук нет, непонятно — мужчина или женщина», — рассказала одна из жительниц поселка.

По мнению правоохранителей, это был чей-то «глупый розыгрыш» с целью напугать людей. Теперь автора этого перфоманса разыскивает полиция.