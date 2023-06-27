Происшествия 27 июня 2023, 14:33 Ртуть разлилась на улице Пскова Власти Пскова подтвердили разлив ртути на Индустриальной улице

Читать 360tv в

Разлив ртути случился на Индустриальной улице в Пскове. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в комментарии ТАСС.

«Произошел разлив ртути», — сказала собеседница агентства.

Реклама

Место происшествия огородили, специалисты решают вопрос о ликвидации разлива. Представительница местных властей добавила, что все случилось на проезжей части Индустриальной улицы, от пересечения с улицей Новаторов, а также на тротуаре.

Опасное вещество разлилось на трех квадратных метрах, отметил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в беседе с ресурсом «Псковская Лента Новостей».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области уточнила, что спасатели уже выехали на место ЧП. Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова разбирается в обстоятельства случившегося.