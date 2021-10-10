РЕН ТВ: при крушении L-410 в Татарстане погибли 19 человек

По данным источника РЕН ТВ, при крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 19 пассажиров и еще три пострадали. Крушение воздушного судна подтвердило МЧС по региону.

«В 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно, на борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту», — сказали в пресс-службе ведомства.

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Незадолго до крушения самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Точное место падения не уточняется. Самолет L-410 рассчитан на 19 пассажиров и двух членов экипажа. Пока нет точной информации о неисправности транспорта. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что фюзеляж самолета при падении разрушился, хвост почти не пострадал.

Источник фото: пресс-служба МЧС РФ

Let L-410 Turbolet — легкий двухмоторный самолет для местных воздушных линий, предназначенный для эксплуатации на неподготовленных площадках, а также аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.