Происшествия 16 января 2024, 13:25 Рота ВСУ пыталась прорваться в Белгородскую область во время атаки 30 декабря Военкор Сладков: рота ВСУ попыталась прорваться в Белгород 30 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хорошо вооруженная рота ВСУ при поддержке бронетехники и машины повышенной проходимости попыталась прорваться в Белгородскую область во время массированной атаки 30 декабря. Об этом в интервью радио «Говорит Москва» заявил военкор Александр Сладков.

По его словам, украинскую роту расстреляли, не дав ей зайти на российскую территорию. Как «единый кулак» сработали пограничники, территориальная оборона, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Реклама

ВСУ 30 декабря обстреляли Белгород запрещенными украинскими кассетными боеприпасами из РСЗО «Ольха» и реактивными снарядами из Vampire. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, однако несколько упало в центре города.

Жертвами обстрела стали 25 человек, еще 109 жителей получили ранения. После этой атаки в центре Белгорода установили бетонное сооружение, которое служит для укрытия. Автобусные остановки в городе стали обкладывать мешками с песком.