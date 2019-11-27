Ростуризм рассказал о действиях туроператора после ДТП в Доминкане

Российским туристам, попавшим в ДТП в Доминикане, оказывают помощь специалисты Anex Tour. Пострадавших наблюдают врачи. Туроператор держит ситуацию под контролем.

Представители Anex Tour находятся непосредственно с отдыхавшими гражданами России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Принимающий офис туроператора поездки Anex Tour держит ситуацию под контролем», — подчеркнули в агентстве.

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Семеро туристов должны вылететь запланированным ранее рейсом. За состоянием остальных следят медики.

Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло накануне по пути в аэропорт. По предварительным данным, причиной аварией стал резкий маневр водителя грузовика.

Обошлось без жертв, однако многие находившиеся в автобусе туристы пострадали, получив травмы различной тяжести. Всего в транспортном средстве было 39 россиян, все они были застрахованы в ERV. В Anex Tour уточнили, что больницах находятся 27 раненых.