Роструд начал проверку на месте прорыва дамб в Красноярском крае

Сотрудники Роструда отправились с проверкой на место прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края. Им предстоит оценить условия труда в золотодобывающей артели, где погибли люди.

«Специалисты проводят проверку условий труда на предприятии, где произошло ЧП, они выехали на место происшествия сегодня утром. Там проведут осмотр мест труда и проживания работников, изучат всю документацию, связанную с охраной труда. Результаты будут известны позже», — рассказали в региональном ведомстве. Слова его представителя привел «Интерфакс».

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В ночь на 19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. Это произошло на реке Сейба. Волна селевого потока достигала в высоту двух этажей: четырех-пяти метров. К потоку были подмешаны глина и мелкие камни.

В результате ЧП затопило два общежития временного типа, в которых жили приблизительно 80 старателей. Погибли 15 человек, еще пятеро местных жителей считаются пропавшими без вести. Тела 14 погибших уже опознаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Введен режим ЧС.

Задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. Следователи провели обыски в конторе артели. Правоохранители уже установили, что дамба была построена незаконно, без разрешительных документов.