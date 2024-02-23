Происшествия 23 февраля 2024, 01:33 Ростовскую псевдоцелительницу осудили на пять лет Псевдоцелительница Белашова из Ростова-на-Дону получила пятилетний срок Freepik

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В Ростове-на-Дону женщину, которая выдавала себя за целительницу, суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Пресс-служба ведомства сообщила, что осужденная Мария Белашова мошенническим путем обманула 30 человек.

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В итоге «эксперт» в области наведения порчи и предоставления других магических услуг за время своей незаконной деятельности с января 2019 по май 2022 года заработала два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали организованную преступную группу из 24 местных жителей. От их действий пострадали около 500 бизнесменов. По данным правоохранителей, подозреваемые разработали и реализовали криминальную схему с государственными тендерами. Они выдавали себя за сотрудников крупных госкомпаний и предлагали принять участие в торгах по закупке товаров и услуг, а после получения денег переставали выходить на связь.