Происшествия 22 мая 2023, 17:39 Ростовский таксист напал на пассажиров с молотком из-за замечания

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В Ростове-на-Дону пассажиры такси пожаловались на нападение водителя. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсети.

По словам пострадавших, таксист повез их не туда. В ответ на замечание он схватился за молоток и напал на пассажиров. По их заявлению, он сначала пытался задушить пенсионерку.

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«Мой супруг хотел заступиться, за что в итоге был избит — таксист разбил ему голову молотком», — написала одна из пострадавших.

Она добавила, что уже обратилась в полицию.

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