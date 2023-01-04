Происшествия 04 января 2023, 11:54 Ростовские власти объяснили ночную работу ПВО Ростовский губернатор Голубев: система ПВО ночью сработала из-за объекта в форме шара РИА «Новости»

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В ночь на 4 января в небе над Ростовской областью заметили небольшой объект в форме шара. Из-за него сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он напомнил, что 3 января, около 22:00, система противовоздушной обороны работала в семи километрах от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе.

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«На высоте 2,5 километра обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — уточнил Голубев.

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Губернатор повторно обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

«Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны», — резюмировал он.

Ранее власти Ростовской области заявили о стабильной обстановке после сообщений о работе ПВО. Накануне вечером местные жители заметили в небе вспышки и услышали громкие хлопки.